Surinaamse banken woedend over verdwenen geld

De Surinaamse Bankiersvereniging (SVB) is zwaar verontwaardigd over de „roof” van geld door de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Dat zei Steven Coutinho vrijdag. Hij is directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), de grootste bank van het land, en bestuurslid van de SVB.

De CBvS heeft tegen afspraken in 100 miljoen dollar van de lokale banken gebruikt voor niet afgesproken doelen, zonder dat deze financiële instellingen dat wisten. Die hadden hun kasreserve op verzoek van de centrale bank daar ondergebracht. Het is niet bekendgemaakt waar de centrale bank het geld voor heeft gebruikt.

De banken zijn recent door president Desi Bouterse en minister van Financiën Gillmore Hoefdraad op de hoogte gebracht dat de centrale bank zich niet aan de afspraken over het beheer had gehouden. Inmiddels heeft de Bankiersvereniging maatregelen afgedwongen om te voorkomen dat er geen geld meer verdwijnt. Coutinho stelt dat het geld van Surinaamse burgers nu is veiliggesteld.

Ook vanuit de Surinaamse politiek wordt verontwaardigd gereageerd op de ontwikkelingen. Kamerleden willen dat de regering zo snel mogelijk naar het parlement komt om verantwoording af te leggen. Volgens Coutinho hebben naast de voormalig topman van de CBvS ook anderen binnen de instelling een rol gespeeld. De SVB gaat daar uitgebreid onderzoek naar doen.