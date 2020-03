‘Supermarktmedewerkers kind van de rekening in coronacrisis’

Supermarktmedewerkers dreigen het kind van de rekening te worden in de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond CNV. „De meeste klanten houden geen 1,5 meter afstand. Als we niets doen, vormen supermarktmedewerkers een broeinest voor een razendsnelle coronaverspreiding. Ingrijpen is daarom vereist, door zowel werkgevers als politiek”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. „Veel medewerkers zijn doodsbang en bellen ons plat met klachten. Medewerkers die er iets van zeggen krijgen een grote mond terug.”

De vakbond roept op tot vergaande maatregelen. „Supermarkten moeten voor iedere winkel een toezichthouder neerzetten. Die investering kunnen ze vast wel opbrengen, in deze tijden van topdrukte en recordomzet.” CNV vindt dat die toezichthouders erop moeten letten dat iedereen verplicht met een winkelkarretje de winkel ingaat, zodat er automatisch meer afstand is. Daarnaast zouden er meer controles moeten plaatsvinden vanuit de inspecties.

Fortuin benadrukt dat vakkenvullers niet omvergelopen moeten kunnen worden door klanten. „Sluit desnoods gangpaden af als er vakken worden bijgevuld”, zegt hij. „Elke kassa moet daarnaast spatschermen krijgen, zodat kassières goed zijn beschermd. Te veel supermarkten hebben nog geen spatschermen.”

Wat meespeelt is dat er in supermarkten veel jongeren werken. „Eigenlijk zijn het nog kinderen van vijftien, zestien jaar. Vaak niet assertief genoeg om klanten een weerwoord te geven en om hun grenzen aan te geven. Werkgevers zijn er om hen te beschermen en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen”, aldus de vakbondsvoorzitter.