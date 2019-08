Supermarktketen Tesco schrapt duizenden banen

Tesco, het grootste supermarktconcern van het Verenigd Koninkrijk, schrapt na een eerdere ontslagronde in januari weer duizenden banen. Voornamelijk bij de zogeheten Tesco Metro-keten, waarvan alle 153 winkels op de schop gaan, verdwijnen veel arbeidsplaatsen. Ook komen er veranderingen bij 134 Tesco Express-winkels.

Het gaat in totaal om 4500 mensen die hun baan verliezen. „Het is geen makkelijke beslissing om gedag te zeggen tegen onze collega’s maar we moeten ervoor zorgen dat we relevant blijven voor onze klanten”, zegt directeur Jason Tarry van Tesco in Groot-Brittannië. Tesco merkte dat de meeste klanten in zijn Metro-winkels shoppen voor dagelijkse aankopen terwijl deze van oorsprong als grote supermarkten voor wekelijkse aankopen waren ontworpen.

Bij de Tesco Metro-winkels worden schappen voortaan sneller gevuld en zal de hoeveelheid van voorraden afnemen. Ook gaat het winkelpersoneel meer flexibel te werk om klanten op de drukste delen van de dag bij te staan. Daarnaast verdwijnen er enkele managementlagen. Bij de Express-winkels worden de openingstijden aangepast.