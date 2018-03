Supermarktketen Plus voert winst op

Supermarktketen Plus boekte vorig jaar fors meer winst dan in 2016. Het bedrijf maakte in januari al bekend dat het meer klanten trok en noemde 2017 toen ook al een succesvol jaar.

Ondanks hogere kosten voor de voorbereidingen van een nieuw distributiecentrum in Tiel, steeg de nettowinst van de vijfde supermarkt van Nederland van 8,4 miljoen euro naar 10,3 miljoen euro. „We zijn supertrots op deze resultaten”, zegt algemeen directeur Jan Brouwer.

Het bedrijf wist de omzet vorig jaar met 5,5 procent op te krikken tot bijna 2,4 miljard euro, geholpen door investeringen in bestaande winkels en door groei in het onlinesegment.

In 2018 wil Plus op dezelfde koers doorgaan. De supermarktketen zet de voorbereidingen voor het volledig gemechaniseerde distributiecentrum dat in 2020 opent moet door. Daarnaast blijft Plus extra investeren in de webwinkel.