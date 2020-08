Supermarktketen Dirk van den Broek trekt Drenthe in

Supermarktketen Dirk van den Broek opent in november in Assen een winkel. Dat wordt de eerste supermarkt van het bedrijf in de provincie Drenthe. Ook in Emmen staat een Dirk-supermarkt gepland.

De dit jaar 75 jaar oude supermarktketen Dirk van den Broek heeft in tegenstelling tot grotere ketens als Albert Heijn en Jumbo geen landelijke dekking. Het bedrijf heeft nu nog winkels in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel, Friesland en Zeeland. In totaal zijn er, met de twee Drentse winkels meegeteld, 125 Dirk-vestigingen.