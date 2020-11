Supermarktketen Deen: dagen voor Kerst geen verkoopverbod alcohol

Het kabinet moet in de dagen voor Kerstmis het verbod op het verkopen van alcohol na 20.00 uur tijdelijk opheffen. Dan kunnen supermarkten langer openblijven om mensen hun kerstboodschappen te laten doen, vindt supermarktketen Deen. Het bedrijf kan dan zijn winkels weer tot 22.00 uur openhouden. Met het verkoopverbod heeft dat geen zin omdat klanten dan mogelijk alsnog een keer moeten komen.

Deen vraagt om de regels voor maandag 21 tot en met woensdag 23 december aan te passen. Daarmee wil de keten, die vooral aanwezig is in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland, maar ook elders vestigingen heeft, naar eigen zeggen ‘Black Friday-achtige taferelen’ voorkomen. De afgelopen dagen was het op verschillende plaatsen in het land te druk in winkelgebieden.

Eerder maakte Albert Heijn bekend dat een flink deel van zijn supermarkten in de aanloop naar kerst tot middernacht open gaat. Dat doet dat bedrijf ook als het verkoopverbod op alcohol in de avonduren van kracht blijft. Ook AH heeft als doel om klanten beter gespreid te kunnen laten winkelen.