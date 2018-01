Supermarkten zetten meer om

De Nederlandse supermarkten hebben afgelopen jaar 3,2 procent meer omgezet. Daarbij rekenden klanten meer af per aankoop, becijferde onderzoeksbureau GfK. Ook voor dit jaar verwacht GfK weer een omzetstijging ten opzichte van het voorgaande jaar, en wel van 3 procent.

Er werd vorig jaar wel minder vaak boodschappen gedaan. Het aantal volle mandjes dat werd afgerekend daalde met 2,9 procent. Omdat klanten per bezoek aan de winkel ruim 6 procent meer afrekenden groeide de totale omzet toch naar ongeveer 35,6 miljard euro. Daarvan werd 1,1 miljard euro uitgegeven aan online aankopen.

Het gemiddelde bedrag dat klanten per bezoek aan de supermarkt uitgeven, kwam uit op 23,96 euro. Met die forse stijging wordt gebroken met een trend. Al jaren steeg dat bedrag langzaam en lag het net boven de 22 euro.

De omzet uit de webwinkels groeide met 48 procent. Het marktaandeel van online kwam daarmee uit op 3 procent. Ook in 2018 groeien de internetverkopen weer flink, verwacht GfK. Die bestellingen laten klanten steeds vaker thuisbezorgen. Ophalen bij de supermarkt of een zogenaamd pick-up-punt verliest aan populariteit.

December was voor de supermarkten weer erg belangrijk. Er werd die maand bijna 7 procent meer omgezet. In de week van kerst was de omzet zelfs 961 miljoen euro, een record.