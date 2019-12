Supermarkten naar rechter om boerenactie

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil met een kort geding voorkomen dat de radicale boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) in de week voor Kerst distributiecentra of supermarkten gaat blokkeren.

Supermarktkoepel CBL had FDF woensdag een ultimatum gesteld om acties die de branche raken af te blazen. Dat verliep donderdagmorgen zonder de boeren hadden gereageerd, zei een woordvoerster van het CBL. „We hebben nu geen andere keuze dan naar de rechter te stappen. Wij maken ons flinke zorgen over de voedselvoorziening als er blokkades komen.”

Als de blokkades doorgaan, stellen supermarkten de boeren aansprakelijk voor alle schade. Die waarschuwing heeft advocaat Richard de Haan namens het CBL woensdag in een brief aan FDF gedaan.

FDF heeft „keiharde acties” aangekondigd tegen onder meer het stikstofbeleid van de overheid en gehint op de blokkades. Maar de groep zegt ook nog geen definitief besluit te hebben genomen over de invulling van de „actiedag” die voor 18 december is gepland.

Mark van den Oever, een van de oprichters, zegt dat de boeren overwegen om „met een paar duizend trekkers” langs te gaan bij het CBL-hoofdkantoor. Maar ook dat is nog „een pril plan.”

Het CBL zegt begrip te hebben voor de „moeilijke positie” van boeren, maar heeft geen enkel begrip voor plannen om de voedseldistributie te verstoren. „Het is zinloos om de consument met lege schappen, een lege koelkast en een sober kerstmaal te confronteren. Dit dupeert iedereen en brengt de oplossing geen stap dichterbij”, schrijft de advocaat in de brief aan FDF.

Stikstofclaim

Het Mesdag Zuivelfonds en de organisatie Stikstofclaim hebben donderdag een rechtszaak tegen de Staat aangespannen met cijfers over stikstof als inzet. De twee organisaties eisen „openheid en transparantie” over berekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), „inclusief onderliggende data”.

De rechtbank in Den Haag behandelt het kort geding vrijdagochtend. Volgens de eisers is er groot belang bij dat ze de cijfers snel kunnen controleren, omdat ze de basis vormen voor nieuw overheidsbeleid. Ze verwijzen naar provinciale regels en de spoedwet over stikstof, die de Eerste Kamer voor Kerst wil behandelen.