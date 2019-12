Supermarkten hopen op snelle hervatting cao-overleg

Als het aan de vertegenwoordigers van de supermarkten ligt, dan wordt in januari weer met vakbonden overlegd over een nieuwe cao. Op dinsdag klapten de onderhandelingen. Bestuurders van CNV en FNV waren boos en dreigden met acties. Werkgevers hopen dat het niet zover komt en zullen de bonden uitnodigen voor een nieuwe onderhandelingsronde.

Patricia Hoogstraaten, die als directeur van het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers het woord voert namens de werkgevers, was net als de bonden teleurgesteld over de uitkomsten van de gesprekken van dinsdag. Evengoed verwacht ze ondanks de boosheid, er met de bonden uit te kunnen komen.

Voor CNV voelden de slotonderhandelingen als „een dikke middelvinger naar het personeel.” Werkgevers boden volgens de bond een eenjarige cao, waarin de lonen in totaal met 2,5 procent omhoog zouden gaan, maar niet in zijn geheel met terugwerkende kracht. Reëel zou de loongroei nog geen 1 procent zijn. Het nieuwe voorstel was volgens de bond nog minder.

Hoogstraaten spreekt die bewering tegen, zonder in details te treden. Ze doet dat liever aan de onderhandelingstafel, laat ze het ANP weten. Verder benadrukte ze dat supermarkten al de nodige voorbereidingen hebben getroffen om acties het hoofd te kunnen bieden door de recente actiedreiging door boeren.

De supermarkt-cao geldt voor ongeveer 140.000 werknemers. De huidige afspraken verliepen op 1 april van dit jaar.