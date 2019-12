‘Supermarkten geen partij in stikstofkwestie’

Supermarkten zijn geen partij in de stikstof en PFAS-problematiek en staan volledig buiten de discussie. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) in een reactie op de aankondiging van nieuwe acties door boeren, verenigd in de Farmers Defence Force (FDF).

Het CBL zegt de zorgen van de Nederlandse boeren goed te begrijpen. „Supermarkten en boeren streven hetzelfde doel na: elke dag lekker, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen”, aldus het CBL. Het bureau is evengoed bezorgd over de aangekondigde acties gericht op het verstoren van de voedselvoorziening in Nederland. Zeker in de feestdagenperiode.

Volgens het CBL is het tijd dat de overheid verantwoordelijkheid neemt om de impasse te doorbreken. De organisatie heeft FDF verzocht om de geplande acties af te blazen. Pogingen om met bestuursleden van FDF in gesprek te gaan zijn volgens het CBL tot op heden op niets uitgelopen.