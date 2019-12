Supermarktconcern Jumbo voert verkopen flink op

Supermarktconcern Jumbo heeft zijn verkopen dit jaar flink opgevoerd. De grootgrutter uit Veghel profiteerde van een verdere uitbreiding van het winkelbestand. Ook presteerden de bestaande winkels volgens Jumbo „ruim boven de markt” en de omzetbijdrage van de eerste Jumbo-filialen in België was boven verwachting.

De omzet van de Jumbo-supermarkten steeg met ruim 1 miljard euro tot 8,4 miljard euro. De totale opbrengsten van de Jumbo Groep in het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 29 december, bedragen bijna 8,7 miljard euro. Daarvan heeft 165 miljoen euro betrekking op restaurantketen La Place, die zijn verkopen met een tiende wist te verhogen.

„We sluiten wederom een mooi Jumbo-jaar af met sterke cijfers”, zegt Jumbo-topman Frits van Eerd. „Als we deze groei ook in 2020 kunnen vasthouden, dan moeten we in staat zijn om onze omzetdoelstelling van 10 miljard euro in 2021 te behalen. Dat is het jaar waarin ons familiebedrijf honderd jaar bestaat.” Dat de vooruitzichten er goed uit zien komt onder meer door de recente samenwerkingsdeal met HEMA. Daardoor kan Jumbo tevens weer extra winkels openen op lucratieve stadslocaties.