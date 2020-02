Supermarkt Picnic zet limiet op bestellingen van zeep en tissues

Onlinesupermarkt Picnic stelt een limiet in op de hoeveelheid zeep, desinfecterende gels en tissues die een klant kan bestellen. Dat moet voorkomen dat een kleine groep mensen alle producten opkoopt, zegt medeoprichter Michiel Muller.

De klanten kunnen afhankelijk van het product maximaal één of twee stuks bestellen. Muller zegt dat er een groeiende vraag naar bepaalde producten is en dat dit waarschijnlijk door het coronavirus komt. „We zien ook een stijging in de verkoop van onder andere blikgroenten en blikjes tonijn.”

Voorlopig is er nog voldoende voorraad en zijn producten nog niet uitverkocht. Ook leveranciers lijken nog niet in de problemen te komen, op producenten van desinfecterende handgel na. De gel wordt normaal gesproken amper gekocht, „maar de afgelopen dagen werden soms wel vier flesjes per klant besteld”, zegt Muller.