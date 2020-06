Supermarkt Lidl bovenaan mensenrechtenlijst Oxfam Novib

Lidl presteert beter op het gebied van mensenrechten dan andere supermarkten. Dat meldt Oxfam Novib op basis van eigen onderzoek. Het van oorsprong Duitse bedrijf laat de grootste supermarkten Albert Heijn en Jumbo achter zich op de ranglijst van de ontwikkelingsorganisatie.

Prijsvechter Lidl kwam onlangs met nieuw beleid op het gebied van mensenrechten. Het bedrijf heeft zich voorgenomen drie mensenrechtenonderzoeken per jaar te publiceren. Daarin wordt gekeken naar hoe er wordt gewerkt in productielanden. Ook maakt het per land waarin het actief is een lijst van directe leveranciers bekend. Lidl is gevestigd in 32 landen.

„Het lukt overigens geen van de supermarkten om zelfs maar een kleine voldoende te scoren op de lijst”, zegt mensenrechtenexpert Charlotte Vollaard van Oxfam Novib. „Hun ambities en acties om mensenrechten te respecteren in hun ketens moeten echt omhoog.” Albert Heijn publiceerde als eerste Nederlandse supermarkt een overzicht waaruit blijkt hoeveel vrouwen verdienen ten opzichte van mannen bij hetzelfde bedrijf.

Sinds 2018 beoordeelt Oxfam Novib elk jaar de vijf grootste Nederlandse supermarkten, Albert Heijn, Aldi, Jumbo, Lidl en PLUS op hun mensenrechtenbeleid voor arbeiders, kleine boeren en vrouwen in hun toeleveringsketens in ontwikkelingslanden.

„PLUS, die zich de meest verantwoorde supermarkt van Nederland noemt, raakt steeds verder achterop”, aldus Vollaard. „Het beleid van PLUS om zoveel mogelijk Fairtrade-producten aan te bieden is een goede eerste stap, maar de supermarkt moet ook verantwoordelijkheid nemen door zelf transparant te zijn en onderzoeken naar mensenrechten te doen in de toeleveringsketens.”