Superjachtensector boerde goed in 2018

De Nederlandse scheepswerven hebben afgelopen jaar meer dure jachten afgeleverd. In totaal werden achttien ‘superjachten’ met een lengte van meer dan 30 meter aan klanten opgeleverd. Die hadden een geschatte waarde van ruim 1,5 miljard euro. Het gemiddelde superjacht was daarmee ongeveer 86 miljoen euro waard.

„De gemiddelde waarde van de opleveringen van superjachten in 2018 is ongeëvenaard”, jubelt Jeroen Sirag van branchevereniging Hiswa. „Dit weerspiegelt de uitzonderlijke kwaliteit van de jachten en de bereidheid van eigenaren om naar Nederland te komen en te investeren in onze sector.”

Ook 2019 belooft volgens Hiswa een goed jaar te worden. Er zijn zestig jachten in aanbouw, waarvan dertien groter dan 80 meter. Scheepswerf Feadship opent binnenkort een locatie in de Amsterdamse haven. Daar kunnen nog grotere jachten worden gebouwd, tot 160 meter.