Sunweb: minder keuze in bestemmingen door coronaprotocol

Bij Sunweb verdwijnt mogelijk tot een vijfde van de pakketreizen vanwege coronaprotocollen. Bestemmingen en accommodaties die niet kunnen voldoen aan de eisen voor een veilige vakantie, worden de komende drie maanden van de website gehaald, vertelt directeur Mattijs ten Brink van de touroperator aan het ANP.

Sunweb, werkt momenteel samen met hotels, vervoerbedrijven en luchtvaartmaatschappijen aan een set eisen waaraan een corona-veilige vakantie moet voldoen. Vervolgens zal de reisorganisatie ook toezien of de regels nageleefd worden. Sunweb, waar ook merken als Eliza was here en GOGO onder vallen, denkt vanaf midden juni vakanties aan te bieden, die aan de nodige eisen voldoen.

Het grootste knelpunt voor een veilige vakantie is volgens Ten Brink het vliegveld en het vervoer. „In vliegtuig of bus zitten mensen te dicht op elkaar. Daar kun je weinig kanten mee op.” Vliegvelden zonder een geautomatiseerde incheck-mogelijkheid vallen mogelijk af, aldus de directeur. Luchtvaartmaatschappijen maken mondkapjes nu al verplicht. Het vliegen met een lege middelstoel vindt Ten Brink geen goede oplossing. Daarmee blijft de afstand tussen passagiers toch minder dan 1,5 meter en wordt het vliegen te duur. „Vakanties moeten geen elitair gebeuren worden.”

Dan zijn er nog hotels, die hun werkwijze moeten kunnen omgooien. Sunweb wil daar het menselijke contact zoveel mogelijk beperken. Zo moeten reizigers zichzelf via een app inchecken bij een accommodatie in plaats van naar een medewerker bij de balie lopen. Veel hotels staan volgens de directeur te springen om toeristen en zijn bereid maatregelen te nemen. Toch is dat niet bij alle accommodaties mogelijk, omdat ze bijvoorbeeld de geschikte technologie niet kunnen aanbieden, of omdat er een verbouwing nodig is om gasten voldoende te spreiden.

Sunweb kiest er bewust voor om het hele reisaanbod op besmettingsgevaar te controleren. „Alleen dan kunnen we aan de grote vraag voldoen”, aldus Ten Brink. De reisorganisatie hoort van klanten dat ze graag weer willen reizen, liefst met een partij die alle onderdelen van de reis veilig kan stellen. Sunweb merkt dat de vraag voor het komende najaar en de winter de laatste weken toeneemt. De boekingen voor de zomer daarentegen liggen nog zo’n 80 tot 90 procent lager dan een jaar eerder, geeft de directeur toe. „Het is echt afschuwelijk.”

Branchegenoot Corendon kondigde maandag vanaf eind juni „coronavrije” vakanties te organiseren naar een beperkt aantal bestemmingen. De touroperator laat klanten vlak voor hun vlucht testen op het coronavirus en verbiedt ze het all-inclusive-resort te verlaten. TUI Nederland kwam nog niet naar buiten met een concreet plan over hoe het mensen veilig op vakantie kan laten gaan.