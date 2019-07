Suikervrije drankjes geven Coca-Cola vleugels

Coca-Cola heeft het afgelopen kwartaal goede zaken gedaan met suikervrije drankjes, zoals Coca-Cola Zero. De frisdrankgigant overtrof mede daardoor de omzet- en winstverwachtingen van analisten. Ook in Azië zaten de verkopen wederom in de lift.

De omzet over de afgelopen drie maanden van het bedrijf uit Atlanta steeg met 6 procent tot 10 miljard dollar. Vooral de bekende drankjes van het merk Coca-Cola deden het goed. Naast verschillende suikervrije varianten, wordt ook gewerkt aan een energiedrankje en blikjes met frisdrank op basis van koffie. De nettowinst steeg van 2,3 miljard naar 2,6 miljard dollar.

Het concern verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar. De omzet zal exclusief wisselkoerseffecten met 5 procent stijgen, waar eerder nog werd gerekend op 4 procent. Ook de operationele winst zal volgens het bedrijf wat hoger uitpakken dan gedacht.