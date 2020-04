Subsidie voor leerbedrijven metalektro omhoog in coronacrisis

Bedrijven in de metaal- en elektronicasector die mbo-leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leer hebben, krijgen komend schooljaar veel meer subsidie vanuit de branche. Brancheorganisatie voor de technologische industrie FME en de vakbonden hebben besloten die subsidie te verhogen voor alle bedrijven in de cao metalektro om talent voor de sector te behouden in de coronacrisis.

De subsidies, die worden uitbetaald door het opleidingsfonds A+O Metalektro, stijgen met 1250 euro naar een minimumbedrag van 4250 euro. „In deze crisistijd is het juist belangrijk bedrijven te ondersteunen en te helpen om hun talenten binnenboord te houden”, laat FME weten.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé: „De sector kampte al met een enorm personeelstekort van mensen met de juiste skills. Het bijscholen van medewerkers en het creëren van een leercultuur zijn nu geen ‘wens’ meer, maar een keiharde must.”

Volgens FME en de bonden wordt het belang van onderwijs en continue bijscholing nog belangrijker in de wereld na de uitbraak van het nieuwe coronavirus. „Het is daarom van belang dat we de uitstekende opleidingsstructuur in de technologische industrie overeind houden”, aldus FNV-bestuurder Ruud van den Bergh. „Dan gaat het niet alleen om de begeleiding van BBL-ers, maar ook van stagiairs en van zij-instromers.”