Subsidie vergroening op termijn niet meer nodig

Financiële instellingen vinden duurzaamheid steeds belangrijker. Ook mijn klanten hebben bij verhuizen of verbouwingen steeds vaker vragen over dit onderwerp.

Gelukkig kan ik ze te woord staan. Omdat ik zelf vorig jaar ben overgestapt op gasloos wonen, heb ik me enigszins in de wereld van groene investeringen en subsidies verdiept.

In de startfase zijn groene investeringen nog erg prijzig. Om ze rendabel te maken zijn er subsidies nodig. Zodra ze echter betaalbaarder worden, zijn subsidies niet meer nodig. Dat punt komt vanzelf dichterbij.

Zelf geloof ik niet zo in het middel subsidie als collectieve stimulering. Daarmee wordt vaak maar een gedeelte van het beoogde doel bereikt.

Zo kunnen de nieuwere varianten van de warmtepomp ook koelen. Voor de energietransitie is dit wel fijn, maar voor de duurzaamheidstransitie niet. Wat namelijk mogelijk is, ga je vaak ook benutten. De huidige subsidie op warmtepompen stimuleert dus ook de mogelijkheid tot koelen, terwijl de eerdere gasinstallatie alleen kon verwarmen.

Er zijn directe en indirecte subsidies. Op de website energiesubsidiewijzer.nl kun je eenvoudig checken of er landelijke of lokale regelingen zijn. Mijn gemeente vindt bijvoorbeeld groene daken of groene wanden belangrijk. Landelijke regelingen staan op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Indirecte vorm

Op de informatiesites staan vaak ook leningen. Vaak denk je dan niet gelijk aan een subsidie. Deze leningen worden verstrekt tegen lage rentepercentages, zodat dit eigenlijk een indirecte vorm van subsidie is. Ook het lage btw-tarief op isolatie of het deels of volledig terugvragen van btw op zonnepanelen is een indirecte vorm van subsidie, via ons fiscale stelsel.

Financiële instellingen hebben nog weinig kennis van vergroening, maar ook bedrijven in het werkveld weten niet altijd precies hoe het zit. Zo zei het installatiebedrijf dat onze warmtepomp kwam installeren dat op ons bestelde model geen subsidie zat. Strikt genomen klopte dat ook. Wij hadden het nieuwste model dat nog niet was geaccepteerd door de RvO. Toch bleek het mogelijk subsidie aan te vragen, vertelde de fabrikant. Terwijl je juist van een installatiebedrijf dat deze producten verkoopt, deze kennis verwacht.

Ook is het goed om te kijken welke spelregels er nodig zijn om directe of indirecte subsidies te krijgen. Hoe langer een subsidie bestaat, hoe meer regels er kunnen zijn. Om btw terug te vragen bij zonnepanelen, zijn er inmiddels verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden. Als er sprake is van inbouwpanelen, dan is de btw-teruggave veel beperkter. Er zijn ook mogelijkheden om van een gekochte nieuwbouwwoning btw terug te vragen.

Of je nu wel of niet gelooft in subsidies, het is voor je persoonlijke portemonnee toch verstandig om je erin te verdiepen. Doe goed onderzoek en dien tijdig de aanvraag in. Wacht niet te lang, want als een subsidie tot een succes uitgroeit, wordt ze vaak weer afgeschaft. En dat is dan wel weer jammer, omdat een subsidie een geplande verbouwing wat kan versnellen.

De auteur is Master of Financial Planning. Volgende keer schrijft hij over maatwerkhypotheken, nieuwe standaard? Suggesties of vragen? financieel@refdag.nl