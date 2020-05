Studie toont kans op fors banenverlies regio Amsterdam aan

De coronacrisis kan flinke gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Amsterdam en omstreken. Volgens onderzoeksinstituut SEO kan het aantal banen dat potentieel wordt geraakt in de zogeheten Metropoolregio Amsterdam (MRA) oplopen tot meer dan een half miljoen.

De Amsterdamse economie wordt relatief harder geraakt door de coronacrisis dan gemiddeld in Nederland, staat in een studie die is uitgevoerd in opdracht van onder meer de gemeente Amsterdam. Dit komt doordat de horeca, detailhandel, luchtvaart en de uitzendbranche hier sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die erg lijden onder de crisis.

De inschatting betekent niet dat er daadwerkelijk zoveel banen verloren zullen gaan. De onderzoekers keken naar het aantal banen dat verbonden is aan de productie, die door de maatregelen tegen het coronavirus noodgedwongen stilstaat. Omdat de Nederlandse overheid steunmaatregelen in het leven heeft geroepen, blijft een deel van deze banen vooralsnog behouden. Het is daarbij onduidelijk of de steunmaatregelen voldoende zullen zijn voor werkgevers om de periode met verminderde omzet te overbruggen en langdurige uitval van productie en werkgelegenheid te voorkomen.

SEO heeft voor de hoofdstad vier mogelijke scenario’s uitgewerkt. Alle scenario’s voorspellen een grotere neergang van de economie dan in de crisis van 2009. In het meest gunstige scenario krimpt de economie in het MRA-gebied dit jaar met 4,7 procent. Dit scenario zou in de regio gevolgen kunnen hebben voor 327.000 banen.

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, kosten in Amsterdam en omstreken nu ongeveer 2,3 miljard euro per maand. Als de maatregelen nog tot het eind van het jaar duren, loopt de schade op tot een schadepost van bijna 25 miljard euro, becijferen de onderzoekers. En de economie van de MRA krimpt dan waarschijnlijk met 13,7 procent. Dit is het zwartste scenario uit het onderzoeksrapport. Het aantal banen dat dan potentieel geraakt wordt is 514.000.