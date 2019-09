Studenten: straf ons niet af voor lenen

Studentenorganisatie Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het onwenselijk dat het voor hypotheekverstrekkers binnenkort misschien mogelijk wordt om de studieschuld van klanten op te vragen. „Veel studenten moeten noodgedwongen lenen en hiervoor moeten ze niet worden afgestraft”, zegt ISO-voorzitter Kees Gillesse.

De studentenvoorman reageert op de aankondiging van softwarebedrijf Ockto om ook informatie van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te willen verstrekken aan hypotheekverstrekkers. Klanten zouden voor het doorgeven van de informatie dan zelf nog wel toestemming moeten geven.

„Dit is niet de oplossing”, stelt Gillesse. „Wat er moet gebeuren is dat bij een alternatief voor het leenstelsel rekening wordt gehouden met de gevolgen van een studieschuld op een hypotheek.” Hij wijst erop dat het kabinet bij het invoeren van het leenstelsel voor studenten had gezegd dat de studieschuld buiten het schuldenregister van de Stichting BKR moet blijven. Eerder dit jaar hield de Tweede Kamer een zogenoemde schuldverklaring ook nog tegen, aldus Gillesse.