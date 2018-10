Stroomverkoop doet Nuon-moeder goed

De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer omzet uit stroom gehaald, onder meer door hogere prijzen in Nederland en Duitsland. Het moederbedrijf van Nuon produceerde ook meer stroom dan een jaar eerder toen er onderhoud werd gepleegd aan kerncentrales in Zweden. Verder zijn er dit jaar meer windparken in gebruik genomen.

Vattenfall als geheel voerde de omzet in het derde kwartaal op tot 32,5 miljard Zweedse kroon, omgerekend ruim 3,1 miljard euro. Dat was een stijging van 19 procent. De winst kwam uit op zo’n 1,8 miljard kroon tegen 750 miljoen kroon in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet uit warmte bleef ongeveer gelijk, maar de onderliggende winst liep terug. Dat kwam door onder meer de hogere prijzen voor kolen, gas en CO2-emissierechten. Verder verliest Vattenfall het warmtenet in de stad Hamburg, nu de gemeenteraad daar het net weer in eigen beheer wil nemen.