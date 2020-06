Stroom van toeristen naar Turkije meer dan gehalveerd

De stroom van toeristen naar Turkije is in de eerste vijf maanden van het jaar gedaald met ruim 66 procent. Dat is meer dan een halvering. In mei waren de bezoekersaantallen gezakt naar 30.000, wat ruim 99 procent minder was dan in dezelfde periode vorig jaar, kondigde het Turkse ministerie van Toerisme aan.

Turkije is voor Nederlandse reisorganisaties een belangrijk land. Volgens ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research reisden vorig jaar 725.300 toeristen uit Nederland daar naartoe voor een vakantie. Daarmee staat Turkije op plek negen van de populairste vakantiebestemmingen.

Nederland heeft Turkije nog niet op de lijst gezet van landen van waaruit reizigers zonder quarantaine welkom zijn. Het land ligt buiten de Europese Unie en er blijft daarom voorlopig code oranje voor gelden. Topman Steven van der Heijden van reisorganisatie Corendon sprak eerder de hoop uit dat er voor Turkije snel een uitzondering wordt gemaakt.