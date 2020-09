Strengere controle voor bedrijf dat meer loonsubsidie ontving

Om te controleren of er geen fraude is gepleegd met de loonsubsidie in het eerste noodpakket van het kabinet, is een speciaal accountantsprotocol opgericht. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) meldt dat de strengheid van de controle vooral afhangt van de hoogte van het ontvangen subsidiebedrag.

De Inspectie en uitvoeringsorganisatie UWV krijgen al meldingen van misbruik met de NOW. De regeling is fraudegevoelig, onder meer omdat de NOW in crisistijd zeer snel is opgezet. „Op dit moment heeft een aantal meldingen tot een opsporingsonderzoek van het openbaar ministerie geleid”, meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Samen met de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants heeft Koolmees een protocol opgesteld over hoe de controle achteraf zal plaatsvinden. Die afspraken zijn belangrijk omdat moet worden gekeken of de NOW-subsidie wel goed is terechtgekomen, maar het kabinet kleine ondernemingen niet wil opzadelen met enorme administratieve lasten.

De NOW-regeling was het belangrijkste onderdeel van het eerste steunpakket dat het kabinet in het leven riep wegens de coronacrisis. Door de subsidie konden bedrijven die hun omzet zagen dalen door de coronacrisis hun werknemers blijven doorbetalen en in dienst houden.

Het accountantsonderzoek moet fraude met de de subsidie die is uitgekeerd in maart, april en mei opsporen. Omdat de bedrijven die subsidie hebben ontvangen veel van elkaar verschillen, is onderscheid gemaakt tussen verschillende groepen bedrijven en wat voor verantwoording zij moeten afleggen.

Aan bedrijven die tot 25.000 euro aan subsidie hebben ontvangen in die tijd, wordt geen externe controleronde gevraagd. Wel wordt er steekproefsgewijs gecontroleerd. Vanaf 125.000 euro moeten bedrijven een accountantsverklaring afleggen. Werkgevers die meer dan 375.000 euro hebben ontvangen moeten de meeste verantwoording afleggen. „Blijkt deze er niet in voldoende mate te zijn, dan wordt de subsidie teruggevorderd.”

Het UWV heeft 90 procent van het geschatte subsidiebedrag voorgeschoten aan de bedrijven die hiervoor in aanmerking kwamen. Afhankelijk van onder meer de omzetdaling van het bedrijf zal het uiteindelijke bedrag hoger of lager liggen dan het voorschot. Het UWV hoopt ervoor te zorgen dat bedrijven vanaf 7 oktober de ‘eindafrekening’ kunnen aanvragen.