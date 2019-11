Strengere controle FAA bij Boeing 737 MAX

Boeing krijgt waarschijnlijk te maken met strengere controles bij het terug de lucht in sturen van de 737 MAX-toestellen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is van plan elk toestel individueel te inspecteren voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.

Boeing had eerder nog de bevoegdheid om zelf veiligheidscontroles uit te oefenen met de 737 MAX en vervolgens ook groen licht voor vluchten te geven. De FAA trekt deze bevoegdheid nu in. De vrees bestaat dat door de strengere en meer tijdrovende controles het langer zal duren voordat de 737 MAX weer de lucht in kan.

De 737 MAX wordt sinds maart wereldwijd aan de grond gehouden, na crashes in Indonesië en Ethiopië. De vliegrampen werden veroorzaakt door software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Boeing is bezig met een update. Naar verwachting kunnen de vliegtuigen rond maart volgend jaar weer de lucht in.