'Strengere aanpak seksuele intimidatie nodig'

Bijna de helft van de werknemers heeft wel eens te maken gehad met een vorm van seksuele intimidatie. Dat constateert vakbond FNV op basis van een enquête onder ruim zevenhonderd mensen. Meestal gaat het om seksueel getinte grapjes, maar ook ernstigere vormen van intimidatie komen voor. Volgens FNV is een strengere aanpak noodzakelijk.

Het gaat om een studie van onderzoeksbureau Totta Research in opdracht van FNV. Een op de acht ondervraagden verklaarde wel eens ongewenst te zijn aangeraakt. Verkrachting of aanranding speelde in 2 procent van de gevallen.

Voor een derde van alle slachtoffers had de intimidatie gevolgen, zoals bijvoorbeeld psychische klachten en vermindering van de kwaliteit van het werk. FNV merkt op dat er meestal ook geen melding wordt gedaan van de intimidatie. Verder komt naar voren dat 20 procent niet weet hun werkgever precies voor beleid heeft op dit punt.