„Strenge milieutest maakt auto fors duurder”

Nieuwe auto’s blijken vanaf deze maand soms fors duurder. Door een nieuwe testmethode voor uitstoot en verbruik en aangepaste schalen van de aanschafbelasting bpm zijn sommige prijzen al stevig gestegen. De verwachting is dat deze trend doorzet, meldt De Telegraaf.

Het meest extreme voorbeeld is de BMW X5 met drie liter dieselmotor. Vorig jaar stond hij in de prijslijst voor krap 87 mille. Wie hem nu bestelt, moet dik 102.000 euro aan de dealer overmaken. Ook de meer modale Peugeot 308 SW met 1,2 liter benzinemotor wordt ruim 2000 euro duurder. Dat is een stijging van bijna tien procent.

Het verschil wordt veroorzaakt door de invoering van de nieuwe en strengere testmethode WLTP voor uitstoot en verbruik. De uitkomsten daarvan bepalen de hoogte van de bpm.

Een analyse van 25 modellen wijst uit dat de meeste slechter uit de test komen.