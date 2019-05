Streep door miljoenenboete KPN

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) heeft een boete voor KPN wegens het te beperkt openstellen van zijn glasvezelnetwerk geschrapt. De boete van 2 miljoen euro werd in 2015 door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) opgelegd.

Volgens de toezichthouder had het telecombedrijf zijn plicht verzaakt om concurrenten die gebruikmaken van het KPN-netwerk vooraf te informeren over de diensten die het aanbood aan eigen klanten. De concurrentie zou daardoor niet tijdig de kans hebben gekregen om een vergelijkbaar aanbod te doen.

Het CBb wijst erop dat KPN al in 2006 publiceerde over zijn aanbod. De ACM vond dat het over een in tijd en plaats beperkte pilot ging, maar daar gaat de CBb niet in mee.