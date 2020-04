Streekproduct populair in tijd van crisis

Rechtstreex, een Rotterdams initiatief om een lokale voedselketen te stimuleren, beleeft tijdens de coronacrisis drukke tijden. Steeds meer mensen bestellen er online streekproducten.

Het is een beetje behelpen, maar ondanks z’n skeelers lukt het een twintiger toch om de winkel van Lisette van Cappellen (42) binnen te komen. In een voormalig gemaal in het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel verkoopt zij, samen met haar man Michel (44), streekproducten. Hun winkel is een van de afhaalpunten van Rechtstreex.

In de deuropening staat een tafel. Deze moet voor de nodige afstand zorgen tussen de klanten en Van Cappellen. Want ook zij houdt rekening met de coronamaatregelen. „Maar dat is verder eigenlijk ook het enige wat ik er van merk.”

Van Cappellen pakt een kratje uit het rek en controleert of alle producten erin zitten. Daarna pakt ze nog een doos uit de koeling. Ook de inhoud hiervan klopt. De jongeman doet alles in zijn rugzak. Hij groet en skeelert weer verder. Zo is het een komen en gaan van mensen in haar winkel.

In anderhalve maand tijd merkt Van Cappellen dat steeds meer mensen via Rechtstreex hun boodschappen doen. Normaal heeft ze ongeveer 40 klanten per week, de laatste weken zo’n 65. Het zorgt wel voor de nodige drukte, maar Van Cappellen geniet van het contact met de buurtbewoners. „Hoe meer mensen, hoe beter.”

Website

Het principe is vrij eenvoudig. Via de website van Rechtstreex kunnen mensen hun boodschappen bestellen. Lokale boeren krijgen de bestellingen door. Zij leveren hierop hun producten aan het bedrijf. Rechtstreex zorgt er vervolgens voor dat de producten bij de verschillende afhaalpunten, vooral in de regio Rotterdam, worden bezorgd.

Als er uiterlijk op woensdag wordt besteld, kunnen klanten op vrijdag en zaterdag hun boodschappen bij Van Cappellen ophalen. Het is niet meteen boter bij de vis, want de factuur krijgt de klant thuisgestuurd.

Vooral de verkoop van groenten en fruit loopt hard, maar ook zuivel doet het goed. Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Van Capellen. Zo wordt melk geleverd in glazen flessen. „Klanten kunnen die dan weer bij ons inleveren als ze de volgende bestelling komen ophalen.”

Maar Van Cappellen verkoopt momenteel een breder scala aan producten. „Omdat de hele horeca op slot zit vanwege de coronacrisis, blijven veel toeleveranciers voor die branche met hun producten zitten. Om ze te helpen verkopen we ook hun artikelen.” En dus maken voedingswaren als Turkse rode linzensoep, oesters en krekelburgers tijdelijk deel uit van het assortiment.

Lisette en Michel van Cappellen besloten om een verkooppunt te starten omdat ze vinden dat lokale boeren best wat meer support kunnen gebruiken. „Via Rechtstreex krijgen de boeren eerlijkere prijzen voor hun producten dan bij supermarkten.”

Maar ook het sociale aspect vindt ze belangrijk. „Ik heb vaak gesprekken met mensen. Dat kan variëren van koetjes en kalfjes tot serieuze onderwerpen. We vonden het ook leuk om ons gemaal weer als een sociaal ontmoetingspunt te laten fungeren. Vroeger werd het bijvoorbeeld gebruikt voor bruiloften, nu doet het dus dienst al verkooppunt.”

De menselijke kant is ook één van de redenen waarom Maarten Bouten Rechtstreex in 2013 samen met een compagnon heeft opgericht. „Veel mensen willen toch graag weten bij wie hun eten vandaan komt.”

Voedselketen

Maar dat is niet de enige reden waarom Bouten met zijn bedrijf is begonnen. „We verbaasden ons erover hoe onze voedselketen in elkaar zit. Eigenlijk is ons eten het resultaat van een heel industrieel proces. Het moet allemaal zo efficiënt mogelijk zijn. Dat gaat ten koste van smaak, kwaliteit en duurzaamheid. Juist in deze crisistijd lijken mensen hier meer oog voor te krijgen.”

Bouten heeft het aantal bestellingen zien verdubbelen: zes weken geleden lag dit aantal rond de 1000, momenteel op 2000. Rechtstreex heeft nu tientallen afhaalpunten, maar het bedrijf wil uitbreiden richting de regio Haaglanden, zo laat Bouten weten.

Een klant van de winkel van Van Cappellen windt er geen doekjes om. „Ik betaal iets meer dan in de supermarkt, maar ik krijgt er veel voor terug. De groenten zijn vers en ze zijn echt veel lekkerder.”