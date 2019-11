‘Storm op komst bij KLM’

Cabinevakbonden FNV Cabine en VNC beloven de komende periode de nodige reuring bij luchtvaartmaatschappij KLM in de roep om meer loon. De bonden spreken momenteel van een „bedrieglijke rust” en „stilte voor de storm”. Achter de schermen wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van kleine en grotere acties.

KLM is volgens de bonden nog altijd niet over de brug gekomen met een beter loonbod. „Wij zullen er alles aan doen om KLM op andere gedachten te brengen”, zo klinkt het. Inhoudelijk kan volgens de bonden nog niet veel worden verteld. „Het belangrijk te weten dat we druk bezig zijn met het uitwerken van een actietraject.”

De cao-onderhandelingen slepen zich al lange tijd voort. De bonden vinden een salarisverhoging van 7 procent in drie stappen, die KLM bood, te mager. Eerder noemde KLM het afwijzen van het cao-voorstel onbegrijpelijk. Verschillende andere bonden stemden eerder al wel in met een onderhandelingsresultaat.