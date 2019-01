De technische storing bij internet- en mobiel bankieren van Rabobank is voorbij. De bank had eerder in de ochtend op Twitter gemeld dat klanten van de bank niet konden inloggen en dus ook hun bankzaken niet konden regelen.

Twee weken geleden kampte Rabobank ook al met een storing. Toen duurden de problemen enkele uren. Een update van een database waarbij iets mis was gegaan was destijds de oorzaak. Een woordvoerster kon niet zeggen wat dit keer de oorzaak was van het technisch probleem.