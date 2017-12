Storing bij internetbankieren ABN AMRO

Door een storing kunnen klanten van ABN AMRO niet internetbankieren of via de mobiele telefoon hun bankzaken regelen. Een woordvoerder van de bank laat weten dat de storing omstreeks 18.45 uur begon en dat deze klanten in het hele land treft.

„Over de oorzaak kunnen we nog niks zeggen, we werken hard aan een oplossing”, aldus de woordvoerder. Betalingen worden niet direct uitgevoerd. Ze blijven in behandeling staan. Via Twitter adviseert de bank cliënten betalingen niet voor een tweede keer te doen.