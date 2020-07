Storing bij Garmin leidt tot problemen met smartwatches

Navigatiespecialist Garmin wordt al meer dan een dag lang getroffen door een grote storing. Daardoor werken sommige apparaten niet goed die verbinding maken met servers van het bedrijf, zoals smartwatches. Ook de website en helpdesk van Garmin zijn niet of nauwelijks bereikbaar.

Volgens de Britse krant The Guardian is het Amerikaanse bedrijf getroffen door een aanval met gijzelsoftware. Garmin heeft dat zelf niet bevestigd. Het is ook niet duidelijk of er bij de aanval data van klanten zijn verloren of gestolen.