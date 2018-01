„Stoppen met Gronings gas complexe zaak”

De Nederlandse industrie is graag bereid mee te werken aan maatregelen om het verbruik van Gronings gas terug te dringen. Maar het is niet realistisch om te denken dat de tweehonderd bedrijven die van minister Eric Wiebes (Economische Zaken) tot 2022 de tijd hebben gekregen om over te schakelen op andere energiebronnen, het probleem op die termijn kunnen oplossen.

Dat zegt directeur Hans Grünfeld van VEWN, de branchevereniging die de belangen behartigt van grootverbruikers van energie en water. De aanpassing van industriële installaties die nodig is om ander gas te kunnen verstoken, is volgens hem complex en kostbaar. „Het is niet reëel dat al die bedrijven dat binnen de gestelde termijn voor elkaar krijgen.”

Grünfeld vindt bovendien dat Wiebes de bal wel erg eenzijdig bij de industrie legt, aangezien een veel groter deel van het Groningse gas bestemd is voor de export.