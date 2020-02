Stokkende handel met China treft bedrijven

Een groeiend aantal Nederlandse bedrijven ondervindt problemen door het coronavirus. Goederen en onderdelen worden niet geleverd of het is juist de uitvoer naar China die spaak loopt.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken hebben tot en met maandag 33 bedrijven toestemming gekregen voor werktijdverkorting. Het gaat om ondernemingen die minder werk hebben voor hun personeel omdat de toelevering van grondstoffen uit China stokt. Bedrijven die minstens twee weken 20 procent minder werk hebben, kunnen een beroep op de regeling doen.

Coolblue, de op één na grootste webwinkel van Nederland, beperkt zijn verkopen omdat de aanvoer van artikelen uit China terugloopt. Het bedrijf heeft prijzen verhoogd en maakt geen reclame meer. Zo hoopt het te voorkomen dat artikelen uitverkocht raken, meldt de NOS op basis van een interne mail.

Zuivelreus FrieslandCampina verlaagt de melkprijs die de aangesloten boeren ontvangen in maart met 25 cent naar 36,25 euro per honderd kilogram. Aanleiding is het „negatieve sentiment” op de wereldmarkt voor zuivel door het coronavirus.

Zorgtechnologieconcern Philips waarschuwde dinsdag dat het coronavirus negatief uitpakt voor de resultaten in het eerste kwartaal van dit jaar. Het virus heeft grote delen van het openbare leven in China geraakt. Dat heeft ook invloed op de vraag naar de consumentenproducten van Philips in het land. Ook raken maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen de leveringsketen van Philips. Het concern heeft via zijn Philips Foundation apparatuur en benodigdheden geschonken aan het ziekenhuis in de stad Wuhan.

De winkelketens Blokker, Action en HEMA hebben nog geen lege schappen door het coronavirus. Blokker verwacht vlak voor de zomer wel problemen voor sommige producten. Het gaat om een klein deel van het assortiment, vertelt Hans Danhof, die verantwoordelijk is voor de toelevering van producten. Danhof benadrukt dat er waar mogelijk naar vervangers wordt gezocht uit het bestaande productenaanbod. Verder legt Blokker tijdelijk voor al zijn producten extra voorraden aan, met het oog op mogelijk wegvallen van productielijnen.

Winkelketen Action zegt voorlopig genoeg producten op voorraad te hebben. Ook HEMA zegt momenteel geen problemen te hebben met de levering van zijn producten.

Nu het virus ook in Italië om zich heen slaat, krijgen groothandels die handelen in mondkapjes meer aanvragen vanuit Nederland. Maar de voorraad is momenteel op, meldt groothandel Thaly op zijn website. Een medewerker zegt dat het moeilijk is te voorspellen wanneer er weer mondkapjes binnenkomen.

Het door het coronavirus getroffen noorden van Italië is economisch gezien belangrijk voor Nederland. De regio is goed voor circa driekwart van de handel met Italië, meldt het Nederlandse consulaat in Milaan. In 2018 exporteerde Nederland 18 miljard euro naar de regio en importeerde voor bijna 8 miljard euro daar vandaan.

In Japan, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag fors lager gesloten. Beleggers verwerkten de koersval op de wereldwijde beurzen van een dag eerder. De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde met een verlies van 3,3 procent. In New York sloot de Dow-Jonesindex maandag 3,6 procent lager op 27.960,80 punten. Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines, Southwest Airlines, Delta Air Lines en United Airlines gingen in de uitverkoop.