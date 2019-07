Stille beursweek voor begin cijferstorm

Beleggers kijken komende beursweek voorzichtig vooruit richting het begin van de nieuwe cijferperiode. De bedrijfscijferagenda is komende week nog nagenoeg leeg, maar er wordt voorzichtig voorgesorteerd op wat komen gaat. Verder staan er enkele interessante macro-economische cijfers op de agenda en komen er notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed.

In Amsterdam komen nog geen bedrijfsresultaten naar buiten. Op vervoerscijfers van Air France-KLM en een aandeelhoudersvergadering na van Lucas Bols is de agenda op het Damrak sowieso vrij leeg. In de Verenigde Staten komt frisdrank- en voedingsfabrikant PepsiCo met resultaten, evenals luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines.

Beleggers zullen goed blijven letten op op de obligatiemarkt. De rente op tienjarige Duitse staatsleningen zakte vorige week onder meer na de voordracht van Christine Lagarde als nieuwe president van de ECB tot het laagste niveau ooit. Het is daarbij wachten op actie van de ECB en de Amerikaanse evenknie, de Federal Reserve. De notulen van de Fed geven mogelijk een inkijkje in aanstaande ontwikkelingen in het monetaire beleid.

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat de kans op een renteverlaging komende maand in de VS minder groot is geworden na het beter dan verwachte banenrapport van de Amerikaanse overheid. Wel viel de ontwikkeling van het uurloon wat tegen. In Europa stelden macro-cijfers over Duitsland teleur.

Komende week kunnen beleggers onder meer inflatiecijfers verwachten in de VS en in de eurozone en enkele Europese landen. Ook komen er in Europa cijfers over de industriële productie. In China staan publicaties gepland over de export, die door de handelsoorlog met de VS een tik heeft gekregen, en over de economische groei.

Verder is er nog altijd ruime aandacht voor ontwikkelingen in het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en vooral China. Sinds de twee landen een „wapenstilstand” aankondigden en sinds de Amerikaanse president Donald Trump zei techgigant Huawei van een zwarte lijst te halen is er weinig concreets gebeurd op het handelsvlak.

De Europese beurzen sloten vrijdag met verlies. De AEX-index in Amsterdam sloot 0,5 procent lager op 570,46 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 806,69 punten. Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent. In New York werd een verkorte handelsweek met een negatieve noot beëindigd. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent lager op 26.922,12 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 2990,41 punten, en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in op 8161,79 punten.