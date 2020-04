‘Stikstofreductie landbouw het goedkoopst’

Nederland moet de komende jaren de uitstoot van stikstof nog flink terugbrengen. Als innovaties daarbij niet genoeg opleveren, is het inkrimpen van de landbouw de goedkoopste manier. Dat berekende het Economisch Bureau van ING.

De landbouw stoot per verdiende euro 8 gram stikstof uit. Dat is bijna vier keer zoveel als de chemische sector die de tweede plaats inneemt. De energiesector stoot net geen 1 gram stikstof uit voor iedere euro toegevoegde waarde. Verkeer en vervoer, waar ING niet alleen de transportsector onder schaart maar ook het ov en ander personenvervoer, en privéauto’s is goed voor 0,1 gram stikstof per verdiende euro.

De economen van ING wijzen erop dat de daling van de stikstofuitstoot, die voor een groot deel door boeren werd gerealiseerd, sinds 2015 vrijwel is stilgevallen. Dat nu door de coronacrisis de uitstoot tijdelijk is gedaald, doet weinig af aan het feit dat we de uitstoot nog verder moeten verminderen. Half april lag de uitstoot zo’n 20 procent lager, maar er moet structureel de helft minder stikstof worden uitgestoten om onder de kritische grens voor Natura 2000-gebieden te komen.

ING ziet het beprijzen van de stikstofuitstoot als een goede manier om die terug te dringen. Bedrijven zullen dan willen investeren om minder uit te gaan stoten. Innovatie heeft bovendien als voordeel dat we internationaal vooroplopen en de gevonden oplossingen weer kunnen exporteren.