Stikstofproblematiek remt investeringen haven Rotterdam

Als Nederland uit de economische crisis wil komen zal er snel een oplossing gevonden moeten worden voor de stikstofproblematiek. Deze boodschap kwam van Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de toelichting op de halfjaarcijfers van de haven. „Investeringen in de Rotterdamse haven lopen door de stikstofproblematiek gevaar.”

Al meer dan een jaar sleept de stikstofproblematiek zich voort, constateert Castelein, zonder dat er een oplossing aan de horizon gloort. Hij noemt het een zorgwekkend dossier. „Investeerders kunnen niet tegen onzekerheid. Aan Nederlandse bedrijven kan ik het nog uitleggen, maar buitenlandse investeerders begrijpen het niet. Zij willen duidelijkheid rond hun potentiële investeringen van tientallen miljoen euro’s.”

Een van de projecten die is vertraagd door de stikstofproblematiek is Porthos, een project van circa 500 miljoen euro. ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products vangen samen met het Havenbedrijf en Gasunie CO2 af en transporteren dat naar lege gasvelden in de Noordzee. De bouw van een noodzakelijk compressorstation kon vanwege de stikstof geen doorgang vinden. Castelein: „We vonden in een vergunning van een ander project nog ‘ruimte’ om de stikstofuitstoot tijdens de bouw te compenseren, zodoende konden we de Milieu Effect Rapportage (MER) en alle andere benodigde vergunningaanvragen afronden en indienen. Maar door alles liepen we een vertraging op.”

De topman van het Havenbedrijf hamerde tijdens de presentatie op het vinden van een oplossing. Hij ziet investeringen namelijk als ‘kickstart’ van de door Covid-19 getroffen Nederlandse economie. Onder de naam Startmotor heeft het Havenbedrijf inmiddels bij het Rijk vijftien investeringsprojecten neergelegd. „We moeten ons uit de recessie investeren om zo ons concurrentie- en verdienvermogen te verstevigen”, legt Castelein uit. „Je kunt een rietje aanleggen, maar ook een grote pijpleiding als het gaat om het transport van waterstof.” De haventop wil graag dat er een grote waterstofpijp komt van de Maasvlakte naar het chemiecomplex Chemelot en de Duitse chemische industrie in Noordrijn-Westfalen. „Om deze enorm dure investeringen te doen heb je een coalitie van partijen nodig en de overheid is er daar een van.”