„Stikstofkwestie treft 18.000 projecten”

Door de recente stikstofuitspraak van de Raad van State staan 18.000 projecten op de tocht. Dat blijkt volgens NRC uit een nog niet gepubliceerde inventarisatie bij provincies en gemeenten.

De krant baseert zich op bronnen die inzage hebben in de lijst, die in opdracht van het ministerie van LNV is opgesteld. Het nieuwe cijfer is veel hoger dan eerder werd gedacht.

De Raad van State haalde eind mei een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het PAS was basis voor de vergunningverlening voor projecten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het gaat niet alleen om grote projecten als Lelystad Airport maar ook de bouw van woningen, industrie en veestallen, de aanleg of verbreding van wegen en andere activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. „Het land ligt in principe stil”, zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth in NRC.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat zei deze week dat zelfs dijkversterkingen voorlopig niet doorgaan. Zij annuleerde de verhoging van de maximumsnelheid op diverse snelwegen.

Onder Overijsselse boeren is onrust ontstaan omdat de provincie de vrijstelling voor weiden en bemesten uit de omgevingsverordening heeft gehaald. Overijssel zegt dat die vrijstelling is overruled door de PAS-uitspraak. Die maakt weiden en bemesten namelijk vergunningsplichtig. De overheid zal hierop voorlopig niet handhaven.

Een door LNV ingestelde commissie presenteert naar verwachting na Prinsjesdag een voorlopig alternatief voor PAS.