‘Stikstofcrisis zit vergroening Rotterdamse haven in de weg’

De stikstofcrisis heeft gevolgen voor de vergroening van de Rotterdamse haven. Bouwprojecten dreigen uitgesteld te worden als er geen oplossing wordt gevonden. Het Havenbedrijf Rotterdam meldde dat tijdens de presentatie van de cijfers over het jaar 2019.

„Bouwprojecten die bijdragen aan de verduurzaming van de Rotterdamse haven komen als gevolg van de stikstofcrisis in gevaar. Het is raar dat we niet kunnen verduurzamen vanwege het milieu,” zei Allard Castelein, president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam, donderdag. „We hebben een ondernemende en doortastende overheid nodig die dit snel gaat aanpakken en daarbij samen optrekt met het bedrijfsleven.”

De doelstelling om in 2050 een CO2-neutrale haven te hebben komt in het gedrang, nu het project Porthos vanwege de stikstofcrisis dreigt stil te vallen. Bedrijven als ExxonMobil, Shell, Air Liquide en Air Products werken in dit project samen met het havenbedrijf om C02 af te vangen en die in lege gasvelden in de Noordzee te injecteren. Het gaat om een investering van circa 500 miljoen euro.

Castelein: „Bij de bouw van het gehele project komt 300 ton stikstof vrij, maar we hebben op dit moment nergens ruimte in vergunningen om dat te compenseren. We kunnen ook geen boer uitkopen. Voor het beeld: we gaan met Porthos uiteindelijk in 15 jaar 37 miljoen ton CO2 in lege gasvelden brengen om zo de haven te verduurzamen.”