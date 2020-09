Stikstof grotere kopzorg voor boeren dan corona

De productie in de Nederlandse landbouw krimpt door de coronapandemie dit jaar met 3 procent. Toch maken boeren zich meer zorgen over de onzekerheid rondom het stikstofbeleid.

Dat schreven vrijdag economen van ING, die erop rekenen dat de productie volgend jaar wel weer enigszins herstelt. De crisis pakt voor verschillende boeren en tuinders wel verschillend uit.

Vooral melkveehouders zijn getroffen door de crisis. Doordat de vraag naar zuivel vanuit de horeca en cateraars wegviel, hadden ze de afgelopen zes maanden te maken met aanzienlijk lagere prijzen dan het gemiddelde van de voorbije jaren. In combinatie met duurder voer zorgde dit tot voor 20 procent minder rendement tot en met mei. De uitwerking van dreigende handelsconflicten houdt de melkprijzen volgens ING nog langer laag.

Veehouders willen volgens de economen best overstappen naar een nieuw verdienmodel, want terug naar het oude normaal lijkt voor hen geen optie. „Kringlooplandbouw en energie- en voedseltransitie staan bovenaan de beleidsagenda’s van overheden. Anderzijds zijn eerlijker prijzen voor de boeren nodig. Voor een bestendig èn groen verdienmodel wordt veel flexibiliteit en creativiteit gevraagd van agrarische ondernemers èn beleidsmakers”, aldus Henk van den Brink, sectoreconoom Agri & Trade bij het ING Economisch Bureau.

Ook aardappelboeren hadden veel last van gesloten restaurants, waardoor veel geoogste fritesaardappelen niet konden worden verkocht. Doordat eetgelegenheden nog altijd minder gasten kunnen verwelkomen, blijft de vraag ook de komende tijd nog laag vanuit de horeca.

Varkenshouders hadden ook te maken met grote tegenslag, onder andere doordat de Chinese afzetmarkt op slot ging voor Duitse en Nederlandse slachterijen waar corona was uitgebroken. Boeren konden hierdoor hun biggen niet kwijt.

Voor varkenshouders verwacht ING wel weer snel stijgende prijzen, omdat China deels weer open gaat en de vraag naar varkensvlees daar groot is.

In de glastuinbouw zijn de gevolgen voor de groenten- en fruitsector beperkt gebleven, aldus ING. Dat kwam mede doordat de lockdown mensen ertoe aanzette vaker zelf te koken en bewuster te gaan eten.

De sierteelt zette een opmerkelijk herstel in nadat de grenzen weer open gingen voor export. ING plaatst daar wel een kanttekening bij, want als de economische crisis uitmond in hogere werkloosheid zullen minder mensen zich de luxe van een bloem of plant kunnen permitteren.