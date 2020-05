Stijging WW-uitkeringen in Amsterdam fors hoger dan landelijk

Landelijk is het aantal WW-uitkeringen als gevolg van de coronacrisis al fors gestegen (plus 16,7 procent), maar in Amsterdam en de buurgemeenten komt de klap nog veel harder aan. Daar steeg het aantal WW-uitkeringen met 28,7 procent. Vooral uitzend- en horecapersoneel meldde zich voor een werkloosheidsuitkering, zo meldt de uitkeringsinstantie UWV.

In zwaargetroffen sectoren zoals horeca, cultuur, winkels en transport verdween een groot deel van het werk door de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Caf├ęs, restaurants en musea moesten dicht en ook veel winkels sloten (tijdelijk) de deuren.

Het aantal WW-uitkeringen steeg het sterkst bij uitzendbureaus (plus 109 procent), horeca (plus 77 procent) en cultuur (plus 36 procent). Daartegenover staat dat het aantal WW-aanvragen bij de overheid in en om de hoofdstad nauwelijks toenam. Mogelijk komt dit door het extra werk dat verschillende overheidsinstanties hebben in verband met de coronamaatregelen.

De arbeidsmarktregio Groot Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Haarlemmerliede, Spaarnwoude, De Ronde Venen en Uithoorn.