Stijging verkoop tweedehands auto’s

De verkoop van tweedehands auto’s aan consumenten is in september gestegen. Bij autobedrijven werden vorige maand 94.000 occasions verkocht, een toename van iets meer dan 5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Tussen particulieren onderling verwisselden ruim 58.000 tweedehands auto’s van eigenaar, een plus van 2,6 procent.

Zoals gebruikelijk was Volkswagen het meest verkochte merk. Andere populaire tweedehands merken zijn Renault, Peugeot, Opel en Ford, aldus de dienstverlener voor de autobranche VWE Automotive.