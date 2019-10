‘Stijging huurprijzen ver achter koopmarkt’

De prijzen voor huurwoningen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal met 3,6 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarmee blijven de prijsstijgingen in de huursector achter bij die op de koopwoningmarkt, stelt woningsite Pararius. Wel is er een sterke stijging van de huurprijzen in kleinere plaatsen in de buurt van grote steden.

Gemiddeld betaalden huurders 11,56 euro per vierkante meter per maand voor een vrijesectorwoning. Per provincie zijn er aanzienlijke verschillen. Het duurst zijn huurders uit in Noord-Holland, waar gemiddeld 21,62 euro per vierkante meter wordt betaald. In Friesland kost huren in de vrije sector met een vierkantemeterprijs van 8,81 euro het minst. Hier daalde de gemiddelde prijs in het derde kwartaal zelfs met 10 procent.

Volgens Pararius winnen middelgrote steden onder de rook van grote steden sterk aan populariteit. Zo nam de prijs voor een huurwoning in Hoofddorp, in de buurt van Amsterdam, met meer dan 17 procent toe. In de hoofdstad zelf stegen de huurprijzen met nog geen 3 procent. Hetzelfde patroon bespeurt het woningplatform in Den Haag en omliggende plaatsen.