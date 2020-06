Stijging consumentenprijzen in mei stabiel op 1,2 procent

De prijzen van consumentengoederen- en diensten in Nederland lagen in mei 1,2 procent hoger op jaarbasis, net als in april. Dat maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend.

Volgens het CBS waren de prijzen van motorbrandstoffen zoals benzine en diesel lager dan een jaar eerder, vanwege de gedaalde olieprijzen. Ook kleding werd goedkoper. Daar stond tegenover dat rookwaren juist duurder waren dan een jaar terug door de accijnsverhoging op sigaretten en shag die per 1 april geldt.

De ontwikkeling van de consumentenprijzen is volgens het CBS niet hetzelfde als inflatie. Inflatie is breder, omdat daarin ook prijzen van bijvoorbeeld industriële producten, aandelen en goud veranderen.