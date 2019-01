Stijging bouwkosten zet rem op groei

De bouwsector ondervindt steeds meer de negatieve gevolgen van sterk stijgende bouwkosten. Dat stellen kenners van ABN AMRO in een dinsdag uitgebracht rapport.

Stijgende personeelskosten zijn de belangrijkste oorzaak van de toenemende kosten in de bouwsector. Door het groeiende tekort aan medewerkers kunnen bouwbedrijven niet aan de stijgende vraag voldoen. Daardoor huren ze vaker duurdere zelfstandigen in. Dit zet het rendement van bouwbedrijven onder druk. Ook de kosten van bouwmaterialen stijgen.

ABN AMRO verwacht dat de groei van de bouwsector in 2019 en 2020 door deze stijgende kosten wordt afgeremd. Dit jaar is de groei waarschijnlijk 4 procent; volgend jaar nog 2,5 procent. In 2018 was nog sprake van 7 procent groei. Bovendien neemt het aantal faillissementen onder bouwbedrijven sinds de zomer van 2018 weer toe.

De economen van de bank zien dat de vooruitzichten voor de grond-, weg- en waterbouw juist heel goed zijn, doordat de overheid veel in infrastructuur gaat investeren. Vooral in het onderhoud van bruggen zal de komende jaren veel geld gestoken worden. Of deze groeiverwachtingen ook werkelijkheid worden, is afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel.

Winst

ABN AMRO signaleert een duidelijke mismatch tussen vraag en aanbod in de bouwsector. Ze verwacht dat door de stijgende bouwkosten alleen projecten met een hoge winstmarge uitgevoerd worden. Op de woningmarkt worden bijvoorbeeld al te weinig kleine appartementen in binnensteden gebouwd, omdat bij deze projecten sprake is van lage winstmarges. Aan dit type woningen is juist wel veel behoefte bij consumenten, stellen de economen van de bank.

Innovatie moet de oplossing brengen voor de toenemende bouwkosten in de sector. ABN Amro denkt dat de arbeidsproductiviteit omhoog kan, waardoor minder personeel nodig is om het werk uit te voeren. Hierdoor kunnen bedrijven beter aan de vraag voldoen. Innovatie levert op korte termijn echter een extra investering op voor aannemers. De verwachting van de bank is dan ook dat bouwbedrijven hier, in een markt met lage winstmarges, niet snel voor zullen kiezen.