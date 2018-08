Stijgende prijzen maken huizenkoper voorzichtig

De huizenprijzen lopen dit jaar harder op dan waar eerder rekening mee gehouden werd. Dat maakt potentiële kopers voorzichtig.

Economen van Rabobank stellen in een woensdag gepubliceerd rapport over de woningmarkt de prognose voor prijsontwikkelingen naar boven bij, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen.

Volgens Rabobank zal een woning dit jaar gemiddeld 8,7 procent duurder worden dan vorig jaar. Eerder dit jaar ging de bank nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Rabo-econoom Christian Lennartz stelt dat de hoge huizenprijzen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt ondermijnen. Meer mensen geven aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen. Samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers leidt dit volgens de econoom naar verwachting tot minder woningverkopen.

Ook is hij somber over de nieuwbouwmarkt. „Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt”, aldus Lennartz. Hij wijst onder meer op de daling van het aantal verleende nieuwbouwvergunningen in de afgelopen maanden.

Tussen april en juni dit jaar werden er volgens Rabobank in Nederland in totaal 52.930 huizen verkocht, bijna 6000 minder dan een jaar eerder.

Rabobank: Huizenprijzen lopen harder op