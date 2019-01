„Stijgende kosten zetten bouwers onder druk”

De bouwsector ondervindt steeds meer negatieve gevolgen van de sterk stijgende bouwkosten. Dat stellen kenners van ABN AMRO in een rapport over de sector. Zo is niet alleen het inhuren van personeel steeds duurder, maar stijgen ook de kosten van bouwmaterialen.

Door het groeiende personeelstekort kunnen de bouwers niet aan de stijgende vraag voldoen. En omdat ze niet of nauwelijks personeel kunnen vinden, huren ze vaker zzp’ers in. Daardoor nemen de personeelskosten toe. Dit zet het rendement van veel bouwbedrijven onder druk.

ABN AMRO verwacht dat de groei van de bouwsector in 2019 en 2020 door deze stijgende kosten wordt afgeremd. Waarschijnlijk zal de groei dit jaar 4 procent en volgend jaar 2,5 procent zijn. In 2018 was nog sprake van een groei met ongeveer 7 procent.

De economen merken daarbij op dat de woningbouw niet langer de belangrijkste groeimotor is van de sector. „De vooruitzichten voor de grond-, weg- en waterbouw zijn daarentegen zeer goed, doordat de overheid veel in infrastructuur gaat investeren”, zo merken ze op.