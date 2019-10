Stichting KPN: vertrouwen in nieuwe top KPN

De Stichting Preferente Aandelen B van KPN heeft het volste vertrouwen in de nieuwe leiding van het telecomconcern. Dat laat een zegsman van de onafhankelijke organisatie dinsdag desgevraagd weten.

De stichting ziet Joost Farwerck als een ervaren telecomexpert „die de onderneming door en door kent”. Hij gaat met een „versterkt team van ervaren mensen aan de slag om KPN’s strategie uit te voeren”, zo voegt de woordvoerder toe.

De Stichting Preferente Aandelen B van KPN is ingesteld in 1994 bij de beursgang van KPN en fungeert als een soort waakhond voor de belangen van het bedrijf. De onafhankelijke organisatie kan in actie komen als de belangen, het voortbestaan of de identiteit van de onderneming worden bedreigd en een beschermingswal opwerpen.

Zo kan de stichting in actie komen wanneer een vijandige koper de kop opsteekt, zoals enkele jaren geleden het Mexicaanse América Móvil van miljardair Carlos Slim. Dat doen ze door hun recht uit te oefenen om preferente aandelen te kopen. De koper kan dan hoog of laag springen, het stemrecht dat aan zijn belang vastzit is in een klap verwaterd. Hij heeft het nakijken.