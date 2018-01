Stevige winstwaarschuwing Carpetright

Vloerspecialist Carpetright heeft een stevige winstwaarschuwing de deur uitgedaan. Volgens het Britse bedrijf vallen de verkopen vooral sinds kerst erg tegen als gevolg van het gebrekkige consumentenvertrouwen in het Verenigd Koninkrijk.

Carpetright rekent voor zijn hele boekjaar nu op een onderliggende winst voor belastingen tussen de 2 miljoen en 6 miljoen pond (ruim 2 miljoen tot bijna 7 miljoen euro). Dat zou in het ‘beste’ geval meer dan een halvering betekenen ten opzichte van een jaar eerder, toen hier nog een bedrag van 14,4 miljoen pond in de boeken ging.

Carpetright gaf in het najaar al aan dat de winst achterbleef bij een jaar eerder. Toen hoopte het bedrijf nog dat de tweede helft van het gebroken boekjaar soelaas zou bieden. Maar daar lijkt het nu niet op.

De vergelijkbare verkopen in Carpetrights 416 Britse winkels lagen in de elf weken tot 13 januari 3,6 procent lager dan een jaar eerder. Puur op het gebied van vloeren zakten de verkopen op de belangrijke thuismarkt na de kerst zelfs meer dan 7 procent in. Het viel topman Wilf Walsh op dat er ook een stuk minder klanten over de vloer kwamen.