Stevige winstsprong voor BinckBank

Onlinebroker BinckBank heeft de winst afgelopen jaar stevig opgevoerd. De onderneming profiteerde daarbij onder meer van de verkoop van een belang in Think ETF Asset Management en een eenmalige belastingbate. Het aantal transacties steeg ook stevig, maar het beheerd vermogen liep wel terug.

De nettowinst kwam uit op 35,5 miljoen euro. Dat is ruim vier keer zo veel als de 8,5 miljoen euro die vorig jaar in de boeken werd gezet. De omzet nam daarentegen met 4 procent af tot 142,8 miljoen euro onder meer door kortingsacties. De kosten vielen wel lager uit. Klanten van BinckBank voerden ruim een kwart meer transacties uit dan in 2017 voor een totaal van 9,9 miljoen. Het beheerd vermogen daalde met 18 procent tot 890 miljoen euro.

Medio december werd bekend dat het Deense Saxo Bank de onlinebroker over wil nemen. Saxo deed een bod van 6,35 euro per aandeel op het bedrijf. Daarmee wordt Binck gewaardeerd op 424 miljoen euro. BinckBank en Saxo verwachten dat de transactie voor het einde van het derde kwartaal kan worden afgerond.